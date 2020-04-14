شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 20 مليون طفل فى العالم لا يحصلون على التطعيمات الضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق منظمة الصحة العالمية أسبوع التحصين العالمى، فى الفترة من 24 إلى 30 ابريل الجارى، حيث يهدف أسبوع التحصين العالمي، الذي يتم الاحتفال به في الأسبوع الأخير من أبريل (24 إلى 30 أبريل)، إلى تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار ضد الأمراض.



اهمية التطعيم للاطفال

ينقذ التطعيم الملايين من الأرواح كل عام، ويتم الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر التدخلات الصحية نجاحًا وفعالية، من حيث التكلفة في العالم، ومع ذلك، لا يزال هناك ما يقرب من 20 مليون طفل في العالم اليوم لا يحصلون على اللقاحات التي يحتاجونها.

وقالت المنظمة، إن موضوع هذا العام هو "VaccinesWork for All "، اى التطعيم للجميع، وستركز الحملة على كيف أن اللقاحات والأشخاص الذين يقومون بتطويرها وتوصيلها واستلامها هم أبطال من خلال العمل على حماية صحة الجميع في كل مكان.



الاسبوع العالمى للتطعيم

أهداف حملة 2020..

يتمثل الهدف الرئيسي للحملة في الحث على مشاركة أكبر حول التحصين على مستوى العالم ،وأهمية التطعيم في تحسين صحة ورفاهية الجميع، في كل مكان طوال الحياة، كجزء من حملة 2020، تهدف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى:

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أولا: إظهار قيمة اللقاحات من أجل صحة الأطفال والمجتمعات والعالم.

ثانيا: أظهار كيف أن التمنيع الروتيني هو الأساس لأنظمة صحية قوية ومرنة وتغطية صحية شاملة.

ثالثا: تسليط الضوء على الحاجة للبناء على تقدم التحصين أثناء معالجة الفجوات، بما في ذلك من خلال زيادة الاستثمار في اللقاحات والتحصين.

بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد حددت عام 2020 السنة الدولية للممرضة والقابلة، ستسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على الممرضات والقابلات لدورهن الحاسم كأبطال فى تعزيز اللقاحات.