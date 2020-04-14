كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:43 مساءً - تتخوف بعض النساء الحوامل من توقف نبض الجنين خلال فترة الحمل، لذلك تحتاج السيدات الحوامل إلى عمل الموجات فوق الصوتية الأولى، سيظهر الجنين مع نبض القلب، ولكن هل هناك احتمال توقف نبض الجنين في الشهر الثامن، وما هي أسباب توقف نبض الجنين في الشهر الثامن، تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هند محمد سلمي استشاري أمراض النساء والتوليد.

أسباب توقف نبض الجنين في الشهر الثامن



تختلف أسباب توقف نبض الجنين في الشهر الثامن من سيدة لأخرى، ولكن الأسباب الأكثر شيوعاً هي:



شذوذ الكروموسومات في الجنين



يعتقد أن نحو 3 من كل خمس حالات إجهاض مبكرة مرتبطة بشذوذ الجنين، مما يشير إلى أن شيئاً ما ليس مباشراً مع كروموسومات الطفل. معظم التشوهات الكروموسومية إما بسبب البويضة غير الطبيعية أو الحيوانات المنوية غير المنتظمة أو مزيجها غير المعتاد أو نتيجة مشكلة حدثت في الوقت الذي مرت فيه الزيجوت بتقنية التقسيم، على أي حال، يقوم الجسم بإجهاض الرضيع ذاتياً إذا كانت هناك مشكلة في الكروموسوم أو مشكلة في تقدم الجنين.

مشكلة تجلط الدم



يمكن أن يؤدي اضطراب تخثر الدم للأم (الجلطات الدموية) إلى تجلط الدم في الأوردة الصغيرة والهشة في المشيمة أو الحبل السري، يمكن أن تؤثر هذه الجلطات على مجرى الدم، ويمكن أن تجعل قلب الجنين يتوقف حيث يُحرم الطفل من الدم والأكسجين.

التواء الحبل السري



يمكن أن يؤدي التواء الحبل حول الرقبة أو الأطراف إلى إزالة إمدادات الدم والأكسجين إلى الجنين، عند حدوث ذلك خلال الثلث الأول من الحمل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف ضربات قلب الجنين.

نقص هرمون البروجسترون



البروجسترون مطلوب لنقل الحمل بشكل فعال، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من هرمون البروجسترون خلال فترات الحمل الطويلة المبكرة إلى إيقاف نمو الجنين وتقدمه، مما يجعل قلب الطفل يتوقف عن النبض في الشهر الثامن من الحمل.

التهابات الأم



من الضروري التأكد من أن الأم سليمة وبدون أي مرض، وذلك لأن بعض الملوثات التي قد لا تؤثر على الأم يمكن أن تضر بشكل كبير ولكنها تؤثر على الجنين خلال فترات الحمل المبكرة الطويلة، هذا يمكن أن يدفع إلى وقف ضربات قلب الجنين في الشهر الثامن من الحمل.

ما هو موت الجنين داخل الرحم؟

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في الموجات فوق الصوتية الأولى، سيظهر نبض القلب للجنين ومع ذلك، في الموجات فوق الصوتية الناتجة، لم يعد هناك أي نبض قلب للجنين، مما أدى إلى «الإجهاض». يمكن أن يحدث هذا حتى حول نقطة 10 أسابيع، وهذا ما يُسمَّى وفاة الجنين داخل الرحم. في معظم المناسبات، لا يعرف التفسير إلا إذا كان هناك ماضٍ مليء بالإجهاض، يموت الطفل داخل الرحم، ومع ذلك، يبقى عنق الرحم مغلقاً، وعلى طول هذه الخطوط، لن ترى أي نزيف، يُسمى هذا النوع من الإجهاض، «الإجهاض الصامت» أو الإجهاض المفقود

مفهوم الإجهاض



يُنظر إلى الإجهاض على أنه فقدان للحمل قبل أن يصل إلى نقطة الأسبوع 20 و10 إلى 20 في المائة من السيدات يعانين من ذلك. إلى حد كبير، يحدث معظم الإجهاض حتى 12 أسبوعاً.

عندما تفقد الأم طفلها بعد مرور 20 أسبوعاً، بغض النظر عن الإجهاض أو ولادة جنين ميت، فإن الطفل الذي لا يتطور هو مؤشر على أن الحمل قد لا ينتهي بالطريقة التي أرادتها الأم.

متى يحدث فقدان الحمل بدون نزيف؟



لا يتضمن الإجهاض النزيف بشكل عام. قد لا تواجه المرأة أي مؤشرات، وربما تعلم بالإجهاض عندما لا يستطيع الطبيب التعرف على ضربات القلب أثناء الموجات فوق الصوتية القياسية.

يحدث النزيف أثناء فقدان الحمل عندما يفرغ الرحم، في بعض الأحيان، يموت الجنين، ولكن الرحم ليس فارغاً، ولن تواجه السيدة أي نزيف.

وفقاً لجمعية الحمل الأميركية، تحدث معظم حالات الإجهاض خلال الأسابيع الـ13 الأولى من الحمل، في حين أن ما يُتوقع حدوثه من 10 إلى 25 في المائة من كل حمل متصور ينتهي بفقدان الحمل، فإن الإجهاض في الثلث التالي من الحمل غير شائع.

ماذا يعني توقف النبض فجأة عند الجنين؟



يبدأ الأطباء في البحث عن نبض الجنين خلال ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، ومع ذلك، قد يكون أقرب إلى نهاية الفصل الأول قبل أن يتمكنوا من العثور على جهاز دوبلر. يمكن سماع نبض الطفل في الأسبوع التاسع أو العاشر تقريباً، يعد غياب نبضات القلب مبكراً علامة مقلقة، نظراً لأن قلب الرضيع يبدأ في الضرب عند امتداد الأسبوع الخامس من الحمل، تأمل معظم الأمهات والأطباء في الحصول على خيار اكتشافه عندما يكون الطفل جنيناً.

خلال الأسابيع الأولى من مرحلة الجنين، قد لا يضغط المتخصصون على عدم سماع دقات القلب، بشكل عام، يتم تخطيط الموجات فوق الصوتية للتحقق من أن الجنين توقف عن النمو.

لماذا إذا توقفت نبضات قلب الجنين فجأة بالنسبة للطفل فقد لا يتم الكشف عنها بالموجات فوق الصوتية المبكرة؟



قبل التحقيق في الأسباب المحتملة وراء عدم ظهور ضربات القلب على الموجات فوق الصوتية، من المهم رؤية ثلاثة عوامل.



نوع الموجات فوق الصوتية



الموجات فوق الصوتية عبر المهبل (الموجات فوق الصوتية حيث يتم تضمين اختبار الموجات فوق الصوتية في المهبل لإظهار علامات تحسن الوصول إلى الرحم)، هي أكثر دقة في وقت مبكر من الحمل، قبل نحو شهرين من الحمل، يعطي التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل أفضل النتائج. يمكن أن يستغرق العثور على نبضات قلب الجنين على جهاز دوبلر المحمول أكثر بكثير، قد يكون لديك خيار سماع دقات قلب الجنين مع هذه الأدوات في سبعة إلى ثمانية أسابيع. ومع ذلك، قد لا تُسمَع دقات قلب حتى تصل إلى 12 أسبوعاً.

عمر الحمل



إذا كنت حاملاً تحت سبعة أسابيع، فمن المحتمل ألا تكتشف نبضات القلب عن طريق الموجات فوق الصوتية، باستخدام الموجات فوق الصوتية عبر المهبل، يجب أن يكون نبض الطفل واضحاً عندما تكون السيدة حاملاً في سبعة أسابيع، تعد الموجات فوق الصوتية في المعدة أقل حساسية بشكل ملحوظ، لذلك يمكن أن يستغرق الأمر وقتاً أطول؛ حتى تصبح نبضات القلب واضحة.

دقة التواريخ الخاصة بك



إذا كنت واثقة من أنكِ في سبعة أسابيع على الأقل وأنك أجريت فحصاً بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، ففكري فيما إذا كانت أوقاتك غير صحيحة، في فترة الحمل المبكر، يمكن أن يكون للتوقف لمدة يومين مع فترة الحيض التي تم تقييمها في الماضي أو وجود مثال للإباضة لا يمكن التنبؤ به، أي تأثير فيما إذا كنتِ تريْنَ نبض القلب على الموجات فوق الصوتية المبكرة، على سبيل المثال، إذا لم تبدلي الإباضة على وجه التحديد بعد أسبوعين من بدء الدورة الشهرية، فهناك فرصة بأنك لست «حاملاً في الأسبوع السابع».