117 مليون طفل مهددون بالحرمان من لقاح “الحصبة” بسبب كورونا

قالت وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أكثر من 117 مليون طفل عبر العالم، مهددون بالحرمان من لقاح الحصبة الإلزامي، بسبب المسافات البعيدة وسياسة الإغلاق المتبعة وتركيز مؤسسات الرعاية الصحية على مكافحة وباء “كورونا”.

وأشارت الوكالات الأممية، بحسب معلومات لـ”رويترز”، إلى تأجيل حملات اللقاح ضد الحصبة في 24 دولة، مما قد يعرض الأطفال في 37 دولة للخطر.

ونصحت بتكثيف الجهود لتطعيم الأطفال غير المطعمين عقب الإنتهاء من مخاطر كورونا، وخصوصا في الدول التي اجبرتها الظروف على إيقاف تطعيم الأطفال بلقاحات الحصبة، بسبب الضغط الناتج عن وباء “كوفيد19”.

وأشارت إلى ان الاهتمام الحاصل في مكافحة وباء كورونا، شيء ضروري، لكن تقديم تطعيمات “الحصبة للأطفال ضروي جدا لإنقاذ أرواح الملايين منهم”.

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وأنذرت الوكالات الأممية للصحة، من مغبة ارتفاع حالات تفشي مرض الحصبة في صفوف الأطفال، ما سيشكل تهديدا عالميا آخر، لا يقل خطورة عن كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن الحصبة أصابت ما يقرب من 10 ملايين شخص في 2018، وقتلت 140 ألفًا، معظمهم من الأطفال.

والحصبة، مرض فيروسي شديد العدوى، لكن يمكن الوقاية منه بتلقيح الأطفال.