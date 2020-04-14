شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بواقع واحد من 7 أشخاص بمستشفيات بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة" The Sun"، من ارتفاع معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث يتوفى مريض واحد من كل 7 مرضى بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، ويرتفع المعدل إلى النصف للأشخاص في الرعاية المركزة.



زيادة عدد الوفيات بالمستشفيا ت

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فإن شخصًا واحدًا من بين كل 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا ينتهي بهم المطاف في المستشفى في المملكة المتحدة بالوفاة بسبب المرض.

تشير الأرقام إلى أنه حتى يوم أمس، توفي 10612 ألف شخص بسبب فيروس كورونا "Covid-19 "، في مستشفيات هيئة الصحة العامة البريطانية ، من إجمالي 75800 ألف مريض داخلي تقريبًا.

وقالت الصحيفة، إن هذا الرقم أعلى بكثير بالنسبة لأولئك الذين يتم قبولهم في العناية المركزة، حيث يحتاج الكثيرون إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي حيث يصل معدل الوفيات إلى 51.6%.

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وقالت الصحيفة، أنه منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا التاجي في المملكة المتحدة في فبراير، احتاج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى العلاج في المستشفى.

في البداية، اختبرت الحكومة كل حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا " Covid-19 "، ولكن مع استمرار الزيادة في الأعداد، اقتصرت على أولئك الموجودين في المستشفى فقط.



ارتفاع وفيات فيروس كورونا

وأضافت الصحيفة، من المتوقع أن يزيد هذا الرقم عندما تعلن الحكومة عن إحصاءات جديدة في وقت لاحق اليوم، موضحة إنه ليس انعكاساً دقيقاً لمعدل الوفيات الإجمالي، لأنه يراعي فقط أولئك الذين في المستشفى، وليس أولئك الذين أصيبوا بالعدوى ويتعافون في المنزل، مضيفة أنه حتى الآن، وصل عدد القتلى في المملكة المتحدة إلى 11329 والمصابين إلى 88621 مصاب.

يأتي ذلك عندما أظهرت دراسة جديدة لنتائج الرعاية الحرجة أن معدل وفيات مرضى فيروس كورونا الذين تم قبولهم في العناية المركزة باستخدام يبلغ الآن أكثر من النصف.