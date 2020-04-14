شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يحذرون: تحول لون شفتيك للون الأزرق علامة لإصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الأطباء من عدم معرفة المصابين بفيروس كورونا ، وخاصة عندما لا تظهر عليهم الأعراض المألوفة، حيث أن أهم علامة يمكن من خلالها معرفة إصابتك بفيروس كورونا، هو لون شفتيك، فاذا لاحظت تغير فى لون شفتيك فعليك الذهاب الى المستشفى فورا.



علامات لفيروس كورونا لا يمكن تجاهلها

وقالت صحيفة" Mirror"، إذا كنت تشعر بالتعب، مع ظهور أعراض فيروس كورونا وخاصة تغير لون الشفاة، مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي، فاعرف إنك مصاب بالفيروس.

فيروس كورونا واعراض مميزة

وقالت الصحيفة، من المهم أن نعرف جميعًا الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها، حتى نتمكن من مراقبة صحتنا والحفاظ على سلامة الآخرين.

وفقًا لهيئة الصحة العامة البريطانية، فإن السعال الجاف المستمر، والحمى، هما علامتان تحذيريتان رئيسيتان، لكن أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا "Covid-19 "، شاركوا العديد من الأعراض الأخرى التي عانوا منها أثناء مرضهم، بما في ذلك الصداع وفقدان التذوق، والرائحة.

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وقالت الصحيفة ، إنه على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن نتعافى منها على الأرجح مع الكثير من الراحة في المنزل أثناء العزل الذاتي، فهناك علامة واحدة قد ترغب في الانتباه إليها، وهى لون شفتيك، فإذا لاحظت أن شفتيك تتحول إلى اللون الأزرق، فقد يكون هذا علامة على الالتهاب الرئوي، وهو أحد مضاعفات فيروس كورونا الحادة، ويعني أنك بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة، يعاني معظم مرضى فيروس كورونا "Covid-19 "، من أعراض خفيفة أو معتدلة، بما في ذلك ضيق التنفس والسعال والتعب، أما أكثر المضاعفات خطورة هى الإصابة بالالتهاب الرئوى.

تصف هيئة الصحة العامة البريطانية الالتهاب الرئوي بأنه "تورم في الأنسجة في إحدى الرئتين أو كليهما، مشيرة الى انه من المهم ملاحظة أن الالتهاب الرئوي ليس المرض الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحول الشفاه إلى اللون الأزرق.

تشمل أعراض الالتهاب الرئوي الشائعة السعال وصعوبة التنفس، ولكن قد يلاحظ المصابون أيضًا أن شفاههم تتحول إلى اللون الأزرق، هذا بسبب نقص الأكسجين في الدم.

يحذر الخبراء أن أي شخص لديه شفاه زرقاء يجب أن يتوجه مباشرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية العاجلة.