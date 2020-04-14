شكرا لقرائتكم خبر عن "صيام وحر وكورونا"..إزاى تتجنب العطش وتحافظ على مناعتك فى رمضان..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام فى رمضان كنا نعانى من العطش الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن رمضان 2020 زاد عليه انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا لذلك نحتاج لتقوية الجهاز المناعى والإكثار من السوائل الطبيعية لترطيب الحلق دائما للوقاية من العدوى، لذلك يقدم موقعgulfnews بعض النصائح للتغلب على العطش فى رمضان وتعزيز صحة جهازك المناعى، يرصدها الإنفو جراف التالى.

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