شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. تعرف على أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفلونزا الخنازير تعد من الأمراض الفيروسية، الخطيرة حال عدم علاجها، وهي فيروس يصيب رئة الخنزير وايمكن انتقاله للإنسان عن طريق التلامس مع الخنزير المصاب، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 للقراء، سنتعرف على أعراضها وأسبابها وطرق علاجها، وفقًا لموقع "HEALTHLINE".

ما هي أنفلونزا الخنازير؟

يطلق علي أنفلونزا الخنازير "H1N1"، وهي تعد عدوى فيروسية تصيب رئة الخنزير ويمكن انتقالها للفرد عن طريق تلامس الخنزير الحامل للفيروس، ويزداد فرص نشاط هذا الفيروس خلال فصل الشتاء.

ما هي أسباب الإصابة بإنفلونزا الخنازير؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بأنفلونزا الخنازير، ومنها:

-لمس الخنزير المصاب بالفيروس.

-لمس الأشخاص المصابين بأنفلونزا الخنازير، ولكنها تعد الأقل شيوعًا.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا الخنازير؟

كبار السن.

-الأطفال أقل من 5 سنوات.

-أصحاب الأمراض المزمنة.

-النساء خلال فترة الحمل.

-الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة.

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ما هي أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بأنفلونزا الخنازير، وهي تشبه في الحقيقية أعراض الأنفلونزا العادية، ومنها:

-الشعور بألم شديد في الجسم.

-السعال.

-الشعور بالصداع الشديد.

-الإصابة بالتهاب في الحلق.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-الشعو بالتعب الشديد.

-يتعرض بعض المرضي للقيء والإسهال.

ما هو علاج أنفلونزا الخنازير؟

يتم العلاج عن طريق أخذ مصل التاميفلو، وأيضًا عن طريق الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، وتعقيم الأسطح المجاورة لكي حتي لا تكون حاملة للفيروس.