شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحافظ علي صحة الكبد فى العزل المنزلى من الكحول والدهون المتراكمة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل العزل المنزلي نتيجة لتفشي فيروس كورونا التاجي، يسعي البريطانيين لشراء كميات كبيرة من مشروبات الكحول وهذا الأمر يعرض الكبد للخطر والمضاعفات الصحية الكثيرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "mirror".

أوضح التقرير، أن الكبد يعد من أهم أعضاء الجسم، فهو يقوم بتحويل الطعام لطاقة، ويقضي علي جميع السموم المتراكمة داخل الجسم، ويخزن جميع الفيتامينات والدهون والسكريات والمعادن، ، ويكسر الدهون، ويقي الجسم من الإصابة بالعدوي.

وأشار التقرير، أن أمراض الكبد تعد السبب الرئيسي الثالث للوفاة المبكرة في إنجلترا، فمنذ عام 1970 ، زادت الوفيات بسبب أمراض الكبد بنسبة 40٪ ، وفي كل يوم يموت أكثر من 40 شخصًا، ولكن يمكن الوقاية من أمراض الكبد بنسبة تصل إلي 90٪ عن طريق تغيير بسيط في نمط الحياة.



الكبد

وأكد التقرير، أن هناك نوعان رئيسيان من أمراض الكبد التي يمكن الوقاية منها، وهما:

-أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وهي تمثل 60 ٪ من جميع أمراض الكبد، فيمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى التهاب الكبد وتورمه وتعرضه للتلف.

-مرض الكبد الدهني ، يعاني 1 من كل 3 أشخاص في إنجلترا، ويكون السبب في الإصابة به في الغالب السمنة.



الكبد

وقدم التقرير، بعض العلامات التي تشير إلي وجود مشكلة في الكبد، وذلك وفقا لحديث دكتور التغذية ليبي ليمون، ومنها:

-ظهور الهالات السوداء تحت العيون.

- البول الداكن.

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-الشعور بالتعب والإرهاق الشديد والغبر مبرر.

-التعرض للكدمات ظهورها بسهولة.

-الشعور بألم وتورم تحت القفص الصدري أي عند مكان الكبد.

- تورم في الساقين والكاحلين.

-ظهور حب الشباب أو الحكة الشديدة في الجلد.

-براز ذو اللون الأبيض، أو الدهني ويصاحبه رائحة كريهة.

وأوضح التقرير، أن المحاولة في علاج الكبد تعد من الأمور السهلة، لأن الكبد يعد من الأعضاء التي تتجدد من تلقاء نفسها.



كبد

و تقول الدكتورة شيرين قاسم أستشاري أمراض الدم في إنجلترا، أنه علي مرضي الكبد الذين يتناول الكحول الإقلاع عنه، لأنه يتسبب في تعرض الكبد للتليف، أما مرضي الكبد الدهني، فعليه تغير عاداتهم الغذائية واستبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والغنية بالدهون بالأطعمة قليلة السعرات الحرارية، وأيضا ذات السعرات الحرارية المنخفضة، والإبتعاد عن السكريات والحلويات.

وأكدت استشاري أمراض الدم، أن تناول الفواكه والخضروات الورقية تعد من الحيل الجيدة في الحفاظ علي صحة الكبد، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية به، وأيضا عليك ممارسة النشاط البدني عن طريق ممارسة الرياضة داخل المنزل يوميا، فهذه النصيحة تقلل فرص تعرضك لأي مشاكل صحية مرتبطة بالكبد.