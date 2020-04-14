شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتك جاتلك..استغلى العزل المنزلى وعالجى النحافة فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النحافة من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، قد تكون بسبب الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة سوء التغذية والحركة المستمرة وحرق الدهون، ومع انتشار فيروس كورونا والعزل المنزلى هناك فرصة كبيرة لمرضى النحافة لزيادة وزنهم فى المنزل، حسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعدك على زيادة الوزن وهى:

نصائح لزيادة الوزن

1: يصح بتناول الموز بالشيكولاتة أو الفول السودانى ، فهى من الطرق المغذية والغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية ، كما انها تعمل على زيادة الوزن.

2:شرب الحليب، وهو من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على زيادة الوزن ، فينصح بتناوله دائما أو وضعه فى الوجبات الغذائية.

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3:الأرز مصدر جيد من الكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة الوزن، فينصح بتناوله دائما.

4: المكسرات، تحتوى المكسرات على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية التى تعمل على زيادة الوزن وتمد الجسم بالحيوية والنشاط.

5:الأطعمة التى تحتوىعلى نسبة عالية من النشويات ومنها "البطاطس، البطاط، حبوب الذرة"، حيث انها تعمل على زيادة الوزن وتمد الجسم بالطاقة والنشاط وتعزز صحة الجهاز المناعى.

6:ينصح بتناول اللحوم الحمراء والاسماك الزيتية التى تحتوى على دهون صحية، فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض وعلاج النحافة فى اسرع وقت.

7:الفواكه المجففة التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة.