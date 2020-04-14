شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأنيميا وفقدان الوزن من علامات الإصابة بسرطان القولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون من أخطر أنواع السرطانات التي يتعرض للإصابة بها البعض، ويحتاج هذا النوع للإسراع في علاجه تجنبًا لتفشيه بالجسم، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أعراض وأسباب الإصابة به، وفقا لموقع "WEBMED" الطبي.

قدم التقرير العديد من أعراض أو علامات الإصابة بـسرطان القولون، ومنها تعرض المصاب للشعور بالضعف العام بالجسم، وعدم قدرته علي القيام بأي نشاط، عدم الرغبة في تناول الطعام أي فقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المبرر تعد من أبرز الأعراض، بالإضافة إلى الشعور بألم شديد في البطن وانتفاخها، وتراكم الغازات بها.

كما يشعر المريض أيضًا بحدوث تغيرات في حركة الأمعاء، وينتج عن هذا تعرضه للإصابة بالإسهال أو الإمساك، وفي بعض الأحيان ينزل الدم خلال البراز، وأيضًا يتعرض المصاب للإصابة بالأنيميا الحادة.

وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون، ومنها التقدم في العمر، فكلما تقدم الشخص في العمر ازداد لديه فرص الإصابة، وأيضًا التاريخ الوراثي له دور كبير في فرص الإصابة.

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وأشار التقرير، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، نتيجة لاتباعهم عادات غذائية خاطئة، وأيضًا مرضي التهاب الأمعاء ومرضي السكر هم الأكثر عرضة بالإصابة بسرطان القولون.

وأضاف التقرير، أن تناول الأطعمة غير الصحية وغياب الأطعمة الصجية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القولون، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة، ولا يتناولون الخضراوات هم الأكثر عرضة، كما أن التدخين له دور كبير في الإصابة وقلة الحركة.

وأخيرًا، أوضح التقرير، أن طريقة علاج سرطان القولون تعتمد علي حجم الورم، ففي حالة أن ضغير يمكن إستصالة علي الفور، ولكن في حالة أن حجمه كبير فيجب القيام بجلسات كيماوي ثم الخضوع لعملية جراحة.