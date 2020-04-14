شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكر كثرة التبول والعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر، يعد من الأمراض الخطيرة التي يجب السيطرة عليها بالدواء ونظام غذائي صحي، حتي تتمكن من تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية به، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض الإصابة بمرض السكر، وذلك وفقًا لموقع "HEALTHLINE".

أعراض مرض السكر

قدم التقرير العديد من أعراض الإصابة بمرض السكر، ومنها:

-يتعرض الأشخاص مرضي السكر بفقدان نسبة كبيرة من الوزن، بطرقة غير مبررة، وذلك نتيجة لزيادة حرق نسبة السكر بالجسم.

-كثرة التبول، أو الرغبة الملحة في التبول، تعد من أهم وأبرز العلامات التي تشير إلي الإصابة بمرض السكر.

-الشعور والرغبة الملحة في تناول كميات كبيرة من الماء، تعد من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر، التي يجب توخي الحذر منها.

-يتعرض العديد من مرضي السكر لفقدان في نسبة النظر لديهم، وهذا الأمر يرجع إلي عدم تنظيم نسبة السكر في الدم، وتكون من أبرز المضاعفات المرتبطة بالمرض.

-يتعرض بعض الأشخاص المصابين بمرض السكر، إلي ظهور الالتهابات على الجلد أو في اللثة، وجميع هذه الأشياء تكون علامة من علامات الإصابة بالسكر.

-نجد أن معظم مرضيالسكر يعانون من الإفراط في الشعور بالعصبية، والتوتر.

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-يعاني مرضي السكر من عدم التركيز، خاصة في حالة عند إنتظام نسبة السكر بالدم أو التعرض للارتفاع.

-تعرض بعض النساء المصابة بمرض السكر إلي الإصابة والتعرض لحدوث إلتهابات في الجهاز التناسلي.

-يتعرض العديد من مرضي السكر للشعور بالدوخة الشديدة، وهذا الأمر يتعرضوا له في حالة عدم إنتظام نسبة السكر في الدم.

-يشعر مرضي السكر بالتعب والإرهاق الشديد.

-عدم انتظام ضغط الدم في الجسم.

وأشار التقرير، أن مريض السكر الذي لا يهتم بتنظيم نسبته في الدم يتعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وأبرزها الإصابة بامراض القلب، وتصلب الشرايين، والجلطات، وأيضًا أمراض الكلي، وتتأثر الرئة بشكل سلبي، ولذا يجب تنظيم نسبته في الدم، والحد من التعرض لارتفاع أو انخفاض نسبته.

وأضاف التقرير، أن المرأة الحامل مريضة السكر تعرض الجنين للتشوه أو الإجهاض في حالة عدم الاهتمام يتنظيم نسبته في الدم، ونجد أن الرجال مصابي مرض السكر لديهم مشكلة في العلاقة الحميمية، ويتعرضون للضعف الشديد.