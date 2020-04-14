شكرا لقرائتكم خبر عن مرارة الفم اسبابها عديدة وأبرزها القلق ومشاكل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرارة الفم من المشاكل الصحية المزعجة التي قد تحدث كرد فعل طبيعي لتناول الأطعمة اللاذعة أو الحامضة، ومع ذلك، عندما يستمر المذاق لفترة طويلة أو يحدث بشكل غير متوقع، فقد يكون ذلك مقلقًا وقد يكون علامة على مرض أو مشكلة صحية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب مرارة الفم، وفقاً لموقع "Medical news today".

اسباب مرارة الفم

أسباب مرارة الفم ليست خطيرة، في أغلب الوقت، لكن يمكن أن تكون الأعراض مزعجة وقد تتداخل مع النظام الغذائي المنتظم للشخص أو الاستمتاع بالحياة اليومية، وإليكم أسباب مرارة الفم وتشمل:

جفاف الفم

يحدث جفاف الفم عندما لا ينتج الفم ما يكفي من اللعاب، لأن اللعاب يساعد على تقليل البكتيريا في الفم، فإن وجود عدد أقل من اللعاب يعني أن المزيد من البكتيريا يمكنها البقاء.

ويشعر الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم بمرارة في الفم، يمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مثل الأدوية أو الأمراض الموجودة مسبقًا أو تعاطي التبغ، يمكن أن يصاب الشخص بجفاف الفم إذا كان لديه انسداد في الأنف لأن التنفس من خلال الفم يمكن أن يجففه.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم المستمر التحدث إلى طبيبهم للحصول على التشخيص المناسب.

مشاكل الأسنان

سوء نظافة الأسنان يمكن أن يسبب أيضًا طعمًا مرًا في الفم، قد يسبب أيضًا زيادة في التجاويف والالتهابات وأمراض اللثة.

يمكن تجنب العديد من مشاكل الأسنان الشائعة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، كما قد يساعد استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا على تقليل البكتيريا في الفم.

الحمل

الطعم المر أو المعدني في الفم هو شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، حيث تتقلب الهرمونات في الجسم أثناء الحمل، يمكن أن يؤثر هذا الاختلاف على الحواس، والتي يمكن أن تسبب الرغبة الشديدة في جعل بعض الأطعمة أو الروائح تبدو مثيرة للاشمئزاز.

ولكن تختفى مرارة الفم عادةً في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.

-متلازمة الفم الحارق

حالة تسبب إحساسًا بالاحتراق في الفم، ويصفه الكثيرون بأنه مشابه لتناول الفلفل الحار إلى جانب ذلك قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من مرارة في الفم.

قد تظهر أعراض متلازمة الفم الحارق بشكل متقطع ، لكنها قد تكون مزمنة وتستمر لفترة طويلة.

سن اليأس

قد تعاني النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث أيضًا طعمًا مرًا في فمهن، قد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، مما قد يؤدي إلى حالة ثانوية، مثل متلازمة حرق الفم، قد يكون أيضًا بسبب جفاف الفم باستمرار.

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-الارتجاع المعدي المريئي

قد يكون المذاق المر غير المرغوب فيه في الفم ناتجًا عن ارتجاع المريء أو الارتجاع الحمضي.

تحدث هذه الحالات عندما تصبح العضلة العاصرة في الجزء العلوي من المعدة ضعيفة وتسمح للحمض أو الصفراء بالارتفاع في المرئ.

ويمكن أن يسبب أيضًا طعمًا كريهة أو مريرة في الفم ، والتي قد تستمر طالما استمرت الأعراض الأخرى.

-القلاع الفموي

غالبًا ما تتسبب عدوى الخميرة في الفم في ظهور بقع بيضاء أو بقع على اللسان أو الفم أو الحلق قد يسبب أيضًا طعمًا مرًا أو مزعجًا قد يستمر حتى يتم علاج العدوى.

-الإجهاد والقلق

يمكن أن تحفز مستويات التوتر والقلق العالية الاستجابة للضغط في الجسم، والتي غالبًا ما تغير إحساس الشخص بالمذاق، يمكن أن يسبب القلق جفاف الفم ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مذاق مر.

-تلف الأعصاب

مثل حواسنا الأخرى، ترتبط براعم التذوق مباشرة بأعصاب الدماغ، يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب في حدوث تغيير في الطريقة التي يعالج بها الشخص مذاق الأشياء.

يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن إصابة في الرأس أو حالات تشمل ما يلي:

-الصرع.

-التصلب المتعدد.

-أورام الدماغ.

-شلل بيل

-مرض نفسى.

-الأدوية والمكملات.