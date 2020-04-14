تعرف على طرق علاج المغص عند حديثى الولادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغص عند حديثي الولادة من المشاكل الأكثر شيوعا خاصة في الشهور الأولى من حياة الرضع، وهو ما يمثل عبئا نفسيا كبيرا على الأمهات لمعرفة طرق التعامل مع إصابة الطفل الرضيع بالمغص، إصابة الطفل حديث الولادة بالمغص تجعله يبكى بشكل مستمر غالبًا ما تحدث هذه النوبات في الليل.

ووفقا لتقرير لموقع " mayoclinic" تزداد نوبات المغص عند الرضع عند بلوغهم 6 أسابيع من العمر وينخفض بشكل ملحوظ بعد 3 إلى 4 أشهر من العمر، وهناك عده خطوات يمكن اتباعها لتقليل وتخفيف حدة نوبة المغص عند الأطفال حديثى الولادة

اعراض المغص عند حديثى الولادة

البكاء والعصبية من الأمور المعتادة بشكل طبيعى عند الرضع خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى يكون من الصعب تحديد النطاق الطبيعي للبكاء ولكن يحدد البكاء المرتبط بالمغص عندما يكون مستمر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا، أو ثلاثة أيام أو أكثر أسبوعيا أو ثلاثة أسابيع أو أكثر.

اعراض أخرى لاصابة حديثى الولادة بالمغص :

- البكاء الشديد الذي يبدو وكأنه صراخ أو تعبير عن الألم.

- البكاء دون سبب واضح على عكس البكاء للتعبير عن الجوع أو الحاجة إلى تغيير الحفاضة.

- العصبية الشديدة حتى بعد الانتهاء من البكاء.

- كثرة نوبات البكاء في المساء.

- تغيير لون الوجه مثل احمرار الوجه أو شحوب الجلد حول الفم.

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- توتر الجسم مثل رفع الساقين أو تصلبهما أو تصلب الذراعين أو شد قبضة اليد أو تقوس الظهر أو شد البطن.

- شعور الطفل بالراحة بعد إخراج الغازات من البطن.

أسباب الاصابه بالمغص عند حديثى الولادة

سبب المغص عند حديثى الولادة غير معروف ولكن هناك عوامل تزيد من الاصابه بالمغص وهى عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمى للطفل، أو عدم توازن البكتيريا الصحية في القناة الهضمية، بجانب الحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله، فرط التغذية أو قلة التغذية أو ندرة التجشؤ، والشكل المبكر من الصداع النصفي لدى الأطفال.

علاج المغص عند حديثى الولاده

تعد أهم طرق علاج المغص عند حديثى الولادة هي الهاء الطفل مثل استخدام لهاية أو أخذ الرضيع لركوب سيارة أو لنزهة في عربة أطفال، التجول مع الطفل أو أرجحت، لف الطفل في بطانيه، إعطاء الطفل حمام دافيء، حك بطن الطفل، تشغيل موسيقى هادئة للطفل، تعتيم الأضواء وتقليل التحفيز البصرى للطفل.

قد توفر التغييرات في ممارسات التغذية بعض الراحة أيضًا مثل إرضاع الطفل بالزجاجة في وضع رأسي والتجشئة بشكل متكرر في أثناء الرضاعة وبعده.

إذا كانت ممارسات الإطعام أو التهدئة لا تقلل البكاء أو الهياج، فقد يوصي الطبيب بمحاولة إجراء تغييرات على النظام الغذائي لمدة قصيرة ولكن إذا كان الطفل مصابًا بحساسية تجاه الطعام، فربما تظهر علامات وأعراض أخرى مثل الطفح الجلدي أو صفير أو قيء أو إسهال.

قد يكون البديل تغير نوع الحليب الصناعى الذى يتناوله الطفل وفى حاله الرضاعه الطبيعية يجب أن تقوم الام بتعديل نظامها الغذائي مثل تجنب منتجات الألبان والبيض والمكسرات والقمح و الكرنب أو البصل أو مشروبات الكافيين.

هناك بعض العلاجات البديلة التي قد تستخدم في علاج المغص عند حديثى الولادة وهى الأعشاب والعلاجات العشبية مثل زيت الشمر، ماء غريب وهو مزيج من الماء والأعشاب، العلاج بالتدليك، أو المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري