شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهابات المعدة المتكررة وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المعدة واحدة من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على صحة الجسم، حيث تسبب الألم الشديد والمغص وعدم القدرة على تناول الطعام وحسب ما ذكره موقع healthlineفهناك اسباب عديدة للاصابة بالتهابت المعدة المتكررة وهى:

أسباب التهابات المعدة المتكررة

1:الاصابة بجرثومة المعدة واحدة من أشهر الاسباب التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب التهابات شديدة فى المعدة.

2:الافراط فى تناول الأدوية المسكنة حيث إنها تؤثر على جدار المعدة وتسبب الالتهابات الشديدة والقرح.

3:التوتر والضغط النفسى الشديد من الامور التى تسبب التهابات شديدة ومتكررة فى المعدة، لذلك ينصح بتجنب الضغط والتوتر الشديد.

4:الاصابة بالأمراض المزمنة يؤثر على صحة المعدة والجهاز الهضمى ومنها أمراض الكلى والكبد.

5:التدخين واحد من أبرز العادات السيئة التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب التهابات شديدة فى المعدة ومشاكل فى الجهاز الهضمى والتنفسى، كما انه يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

6:سوء التغذية واتباع ننظام غذائي يحتوى على نسبة عالية من الدهون والتوابل يزيد من خطر الاصابة بالتهابات المعدة المتكررة، كما انه يسبب السمنة المفرطة التى تؤثر على صحة الجسم عموما.

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7:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية والغازية من ابرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الالتهابات الشديدة فى المعدة، لذلك ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية.

وهناك بعض الطرق التى ينصح باتباعها للوقاية من التهابات المعدة المتكررة وهى

نصائح للوقاية من التهابات المعدة المتكررة

1:ينصح باتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه مع تجنب الاطعمة الدسمة.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ويحد من الالتهابات.

3:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية التى تحد من الالتهابات واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

4:تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة لأنه يؤثر على صحة المعدة ويزيد من الالتهابات.