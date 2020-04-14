شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البطيخ اهمها احتواؤه على مضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ في الواقع منخفض نسبيًا في السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطع على تسعة جرامات من السكر، ووفقاً للموقع الطبى لاأمريكى "HealthLine"، يحتوى البطيخ على تسعة جرامات من السكر كما ستحصل أيضًا على الكثير من التغذية، ومن مضادات الأكسدة إلى الألياف والبوتاسيوم.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟ البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين في مكافحة السرطان:

يمكن للبطيخ أن يضيف له لونه الوردي والأحمر الرائع إلى اللايكوبين المضاد للأكسدة، وتقول إيزابيل سميث أخصائية التغذية: "الليكوبين مادة مغذية مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان يمكن أن تستهلك نيئة ومتوفرة بيولوجيًا (يمكن استخدامها من قبل الجسم)".

وبالطبع، البطيخ وحده لن يحمي صحتك، لكن المغذيات يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا كجزء من نظام غذائي صحي شامل.

البطيخ غني أيضًا بفيتامين سي:

لا تحتسب البرتقال والفراولة على أنها الفاكهة الوحيدة التى تحتوى على فيتامين سي، حيث تقول سميث أن البطيخ مصدر جيد للفيتامين، فبالنسبة لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من البطيخ على حوالي 23 مجم من فيتامين سي، وهو ما يمثل حوالي 30% من المدخول اليومي الموصى به.

وتقول سميث أيضاً أن فيتامين سي يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة جسمك على تكوين الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على صحة البشرة ونظرتها.

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إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين:

البطيخ مصدر لترطيب ونسبة أقل من الألياف، لذلك لن تجعل آلام بطنك قبل التمرين.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر لائق للبوتاسيوم (مهم لوظيفة العضلات) ؛ آسفين بطيخ واحد يحتوي على 320 مجم من البوتاسيوم، حوالي 12% من احتياجاتك اليومية.

تحتوي الفاكهة أيضًا على حمض أميني يسمى L-citrulline - تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم مع مرور الوقت قد يعزز مستويات أكسيد النيتريك في الدم لتحسين أداء التمرين.

يساعد البطيخ أيضًا على التعافي بعد التمرين أيضًا:

الكربوهيدرات تتعرض للكثير من الكراهية هذه الأيام ، ولكن بعد التمرين ، تحتاج عضلاتك إلى تجديد مخزون الجليكوجين كجزء من التعافي السليم. يقول سميث: "يحتوي البطيخ على كربوهيدرات قابلة للاستخدام ، بالإضافة إلى المغنيسيوم والأحماض الأمينية L-citrulline ، التي تشارك في الشفاء وممارسة التمارين الرياضية".

يمكن أن يكون مفيدًا لقلبك: كل ذلك بفضل الليكوبين

تظهر الأبحاث أن المغذيات النباتية يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين، وتعيق تراكم لويحات انسداد الشرايين، وقد تساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم.

بالنظر إلى أمراض القلب هي القاتل الأول للنساء، من الجيد دائمًا تناول الأطعمة الصحية للقلب.