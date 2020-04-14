شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للبحوث: التجارب المعملية على AVIGAN مستمرة والنتائج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريحات صحفية عن بدأ التجارب المعملية على الدواء الياباني AVIGAN لقياس مدى فاعليته في علاج مصابي فيروس كورونا وسيتم التوصل لنتائج خلال الفترة المقبلة وسيتم عرضها على وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار فور الانتهاء منها.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث أن هناك عدد كبير من الباحثين يشاركون في اجراء التجارب المعملية على دواء افيجان الياباني للتأكد من فاعليته سريعا والخروج بالنتائج، قائلا "ننتظر النتائج قريبا"، موضحا أن الدواء يتم استخدامه في العديد من الدول كعلاج لفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث أن الباحثين يجرون تجارب على أدوية أخرى لن يتم الإعلان عنها الان حتى التأكد من مدى فاعليتها في علاج فيروس كورونا من عدمه.

ووفقا لموقع شركة Fujifilm اليابانية والمنتجة للعقار يعرض التقرير التالى 10 معلومات هامة عن دواء avigan:

1- تمت الموافقة على دواء avigan لتناوله في عام 2014 كدواء مضاد للفيروسات ضد الأنفلونزا.

2- سمحت السلطات الصحية اليابانية بالموافقة المشروطة على استخدام الدواء ومنحته فقط للأمراض المعدية الخطيرة.

3- Favipiravir المكون الصيدلاني النشط لدواء Avigan لديه آلية عمل تمنع انتشار الفيروسات

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4- قد يكون للدواء تأثير مضاد للفيروسات على الفيروس التاجي الجديد كورونا.

5- رئيس الوزراء الياباني قال إن العقار أثبت فعاليته في رفع بعض أعراض الفيروس القاتل وجذب اهتمام العديد من الدول.

6- أجريت التجارب السريرية على دواء aviganفي ووهان ويعتقد الصينيون أنه علاج فعال ضد فيروس كورونا.

7- تجارب على 200 مريض في مستشفيات شنتشن الصينية أظهرت أن المرضى الذين حصلوا على الدواء اختبروا نتائج سلبية في وقت قصير نسبيًا بينما انخفضت أعراض الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ.

8- وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجىإن أعلن أن بلاده تعتزم توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة.

9- بدء تجربة سريرية في المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم سلامة وفعالية دواء avigan للمرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.

10- مصر حصلت على عينات من الدواء للبدء في استخدامه في تجارب معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومى للبحوث.