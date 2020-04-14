شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الأرق بسبب كورونا وابتعد عن هذه الأشياء لنوم هادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالخوف والتوتر بعد تفشي فيروس كورونا التاجي؟..هل تعاني من الإصابة بالأرق بسبب الحالة النفسية السيئة التي تمر بها؟..لذا عليك التعرف على أبرز العادات الخاطئة التي تقوم باتباعها قبل النوم وتزيد من شعورك بالتوتر والقلق وتعرضك للأرق، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أكد التقرير، أن بعض الأشخاص يقومون باتباع العديد من الأشياء الخاطئة التي تقلل من فرص النوم بعمق، وهذا يعرضهم للاستياقظ بعد فترة قليلة بعد النوم، وهذا الأمر يطلق عليه الأرق، ومن ضمن هذه العادات الخاطئة التالي:

-تناول الطعام قبل النوم مباشرة يعد من الأشياء التي تزيد من فرص تعرضك للإصابة بالأرق، وذلك بسبب عدم هضم الطعام، الذي يسبب الإصابة بعسر الهضم، وألم شديد في البطن، ولذا يمكنك تناول الطعام قبل النوم بـ3 ساعات.

-هناك بعض الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاي قبل النوم، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضهم أيضا للتعرض للأرق الشديد.

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-عند إستهلاكك لكميات كبيرة من الماء، فهذا يزيد من فرص الرغبة في التبول، ولذا لا تستطيع النوم بسبب الذهاب كثيرا للحمام لقضاء حاجاتك، ولذا ينصح بالتقليل من تناول الماء قبل النوم بفترة لا تقل عن ساعة.

-من أسوء الأشياء التي يقوم بها بعض الأشخاص قبل النوم هي الإمساك بالهاتف المحمول، والبدء في التصفح لمواقع التواصل الاجتماعي، فهذه العادة تؤثر سلبيا علي صحة العين، والمخ، ولذا عليك تجنب القيام بهذا الأمر عند الذهاب للنوم لأنه يجعلك لا تشعر بالرحة ويصيبك بالأرق .

وقدم التقرير نصيحة جيدا ل للحصول علي نوم مريح وكافي، وهو تناول مشروب دافيء كالينسون أو النعناع، فهذه المشروبات تجعلك تخلد إلي النوم وأنت تشعر بالراحة الشديدة ودون التعرض للأرق.