شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تزعم أن عدوى كورونا انتقلت لها من بقالة الدليفرى.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت امرأة أمريكية أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا، من حقيبة البقالة التي تركها الدليفرى أمام باب المنزل، حيث انتقلت لها العدوى على الرغم من عدم خروجها من المنزل مطلقًا منذ 3 أسابيع بسبب خوفها من انتقال العدوى لإصابتها بمرض مزمن.

ووفقًا لجريدة ديلي ميل البريطانية فإن "راسيل برومرت" كانت تعيش في حالة من العزل المنزلى الذاتي ودون تواصل مع الآخرين، لأنها سمعت أن أصحاب الأمراض المزمنة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة.

وعلى الرغم من العزل الذاتي الذى كانت تعيش فيه في منزلها بولاية نورث كارولينا الأمريكية إلا إنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا وظهرت عليها الأعراض ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية.

واعتقدت برومرت أنها أصيبت بالفيروس من امرأة توصل البقالة إلى منزلها.

وقالت إنها لم تفكر في ارتداء القفازات عندما أحضرت عاملة الدليفرى أكياس الطعام إلى منزلها من الشرفة الأمامية.

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وأوضحت برومرت: "اعتقدت حقًا أنني أفعل كل شيء بشكل صحيح، كنت أعزل نفسي في منزلي ولم أتوقع أن أصاب بالفيروس."

وقد عانت برومرت من أعراض مثل: الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والتعب والصداع وصعوبات التنفس.

قالت برومرت: "لقد أصبت بالإنفلونزا، كنت اعتقد ذلك لكنه كورونا".

وبجانب السيدة التي كانت تحضر لها البقالة، كانت برومرت تتواصل مع زوجها الذى كان يخرج لشراء الطعام، لكنه يعيش بشكل مؤقت في غرفة منفصلة في منزلهما.

وتأمل برومرت أن لا تتدهور حالتها الصحية، لأنها خائفة من دخول المستشفى بعد سماع قصص عن مرضى بأمراض خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من قبل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وكذلك تكون اعراضهم أكثر شدة وسوءاً مقارنة بغيرهم.