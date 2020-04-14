شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم تقنية التنفس العميق للتخلص من القلق بسبب كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق من المشاكل التي تحدث بكثرة أثناء العزل الذاتي والخوف بسبب فيروس كورونا، لكن إذا تراكم الشعور بالقلق قد يسبب لك مشكلة مثل: نوبات الهلع، وأعراضها: تسارع ضربات القلب، التعرق، رعشة الأطراف، ضيق التنفس أو فرط التنفس، والشعور بالإغماء أو الغثيان ، والشعور بالخوف أو الخوف من الموت.

ووفقاً لموقع جريدة "Metro" فقد تعاني من بعض أعراض نوبة الهلع، مع الشعور بالقلق المستمر من فيروس كورونا، حيث يمكن أن تستمر نوبة الهلع بضع دقائق فقط أو حتى 20 دقيقة قد تكون مصابًا بها بشكل متكرر أو قد تكون مصابًا بها فقط في المواقف العصيبة.

ولدى الناس آلية تكيف مختلفة للتعامل مع نوبات الهلع، ولكن من الطرق الشائعة لتهدئة نفسك عندما تشعر بالتوتر هو استخدام تمارين التنفس البسيطة.

وتساعد تمارين التنفس على إطلاق أكسيد النتريك في جسمك وتهدئة معدل ضربات قلبك، ووفقًا للمعهد الأمريكي لإدارة الإجهاد، يمكن أن يقلل التنفس العميق (التنفس البطني) 20-30 دقيقة يوميًا من القلق والتوتر.

والتنفس العميق ليس مفيدًا فقط عند حدوث نوبة هلع ولكن تعلم تقنيات التنفس المختلفة يمكن أن يكون مفيدًا كإجراء وقائي عند الشعور بالقلق.

قالت هيلينا بورديلون، وهي متخصصة في تقنيات التنفس العميق والصحة النفسية "عندما نستخدم أنفاسنا بوعي وهدوء تستجيب أجسامنا".

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كيف يجب أن تتنفس؟

- استنشق الهواء من أنفك.

اجلس في وضع مستقيم (أو استلق قليلاً) يساعدك ذلك على سحب الهواء إلى الجزء السفلي من رئتيك مما سيساعدك في الشعور بالتحسن.

-اجعل الزفير أطول من الشهيق لتحفيز جانب "الراحة " في جهازك العصبي.

-قم بمد الزفير بلطف وأنت تشعر أنك هادئ .

-احسب طول الشهيق ثم ضاعفه للزفير (مثل الشهيق 3 عدات والزفير 6 عدات.

-أثناء شعورك بالاسترخاء في جسمك، قم بإبطاء وتيرة العد.