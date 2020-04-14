شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء افعلها لتحافظ على جهازك المناعى قويا فى ظل انتشار كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعه الاكلينيكة بكلية طب جامعه المنصورة أن الجهاز المناعى جهاز هام جدا في حياة الإنسان ويحتاج الى أشياء كثيرة لدعمه وتقويته لمواجهه فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات التي تهاجمه.

وأوضحت عميدة كلية الطب جامعه المنصورة السابقه وأستاذة المناعه الإكلينية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك خطوات هامة ونصائح يجب اتباعها لحماية الجهاز المناعى ودعمه وتقويته في هذه الفترة تتمثل في الآتى:

1- تناول تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على عناصر غذائية عديدة كاللحوم والخضار التي يتم اعدادها في المنزل وضرورة الالتزام بتناول الوجبات في مواعيدها والابتعاد عن اللحوم والوجبات السريعه وسابقه التجهيز .

2- والعامل الثانى هو شرب الماء بكميات كبيرة لا تقل عن 3 لتر ماء يوميا لتقوية الجهاز المناعى فشرب الماء من العوامل الهامة لصحة الانسان ككل.

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3- النوم أيضا من العناصر الهامة لدعم المناعة فيجب الحصول على 7 ساعات على الأقل من النوم أثناء الليل لراحه الجسم ودعم الجهاز المناعى.

4- البعد عن القلق والتوتر فهما من أكثر الأشياء التي تضعف الجهاز المناعى .

5- بالإضافة الى ممارسة الرياضة والتمارين لأنها تنشط الدورة الدموية والدورة الليمفاوية المسئولة عن المناعة وصد هجمات الفيروسات وتعطى سعادة لمن يمارسها مما يساعد في دعم الجهاز المناعي بقوة.

6- البعد عن تناول الأدوية خاصة المسكنات بدون داعى واستعمال المضادات الحيوية بكثرة يؤذى الجهاز المناعى خاصة الأشخاص الذين يسيئوا استخدام المضادات الحيوية.

7- وشددت على أن الافراط في تناول الكافيين يساعد على اضعاف الجهاز المناعي ويجب الحفاظ على الجهاز المناعى قوى بدرجة كافية للقضاء على أي فيروسات خاصة فيروس كورونا .