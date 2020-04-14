شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استخدام بعض الإشعاعات فى تعقيم كمامات N95 مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أعضاء قسم العلوم والهندسة النووية (NSE) إلى زملائهم في المجتمع الطبي في بوسطن للإجابة عن سؤال ذي أهمية حاسمة خلال جائحة فيروس كورونا: هل يمكن أن يقوم شعاع جاما بتعقيم أقنعة N95 التي يتم التخلص منها فور استخدامها دون التقليل من فعالية الأقنعة؟

حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى 'HealthDayNews"، تعانى المجتمعات من هذا النوع من معدات الحماية الشخصية (PPE) ، التي توفر الحماية ضد الجزيئات المعدية مثل الهباء الجوي المحمل بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، ويقوم المتخصصون الطبيون في نقاط Covid-19 الساخنة بتقنين الأقنعة بالفعل.

ويستخدم إشعاع جاما بشكل شائع لتعقيم أغذية المستشفيات وأسطح المعدات، بالإضافة إلى الكثير من الإمدادات الغذائية للجمهور، وكان هناك اهتمام كبير في تحديد ما إذا كان يمكن أن يسمح بإعادة استخدام أقنعة N95 ومعالجة النقص المتزايد.

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وفي دراسة حديثة نشرت عبر الموقع "medRχiv" ، الخاص بعلوم الصحة ، أعلن الباحثون عن نتائجهم: أقنعة N95 المعرضة لإشعاع جاما الكوبالت -60 للتعقيم تجتاز اختبارًا مناسبًا نوعيًا ولكنها تفقد درجة كبيرة من كفاءة الترشيح، وهذا الشكل من التعقيم يضر بقدرة الأقنعة على حماية مقدمي الخدمات الطبية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور "مايكل شورت"، الأستاذ المساعد في قسم العلوم والهندسة النووية ، أحد المشاركين في الدراسة: "اعتقد أحد طلابنا أن إشعاع جاما قد يكون حلاً رائعًا لمشكلة كبيرة ، وقد أردت حقًا أن تعمل، لكننا أدركنا بسرعة أن البيانات تتعارض مع الأبحاث".



