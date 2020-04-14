شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي يحترق.. رجل يحكى كيف فقد نصف أسرته بسبب كورونا فى أقل من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ما يقرب من أسبوعين أصيب أبي وأمي بالفيروس التاجي كورونا، هذاما قاله ريتشارد ماكفيكار أحد المواطنين في إنجلترا، مشيرا إلى أنه بعد وفاة والديه أصيبت أخته بالفيروس التاجي وتوفيت علي الفور.

نشرت جريدة " mirror."، قصة الأخ والابن الذي تعرض لوفاة نصف أسرته في أقل من أسبوعين، حيث توفي الأب في البداية، ثم الأم، ثم الأخت، وذك بعد إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا.

وأشار، أنه بعد وفاه الأم والأب كان يشعر كأن قلبه يحترق بسبب فراقهم، وأنه لم يستطع رؤيتهما مرة أخرى، ولكن قبل أن تطيب جروحه على فراقهما أصيبت أخته بالفيروس القاتل وتوفيت على الفور.



الام

وقال، عندما علمت بأن أختي مصابة بالفيروس التاجي كورونا، وجهت رسالة إلى الأصدقاء والأقارب، للصلاة من أجل أختي، وأن يدعوا الله بأن يشفيها، ولكنها توفيت.

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الاب

وأضاف، أن أخته سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، وهي أم لاثنين، وبعد مرور أيام قليلة من وفاة أبي وأمي بدأت أختي تشعر بأعراض الفيروس وذهبت بالفعل إلي المستشفى، وتأكدت من الإصابة .



أب

وقدم لأخته رسالة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها في المستشفي، وهي "أبقي قوية وحاربي هذا الفيروس من فضلك"، بينما ردت أخته عليه من خلال رسالة أيضا "أنا لم أستطيع أن أقف أمام هذا الفيروس، فمعركتي من الحياة أنتهت وأنا ذاهبة لأمي وأبي".