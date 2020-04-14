شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على جهاز لتنقية الدم من الالتهابات المسببة للوفاة لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، على "جهاز تنقية الدم"، لعلاج مرضى فيروس كورونا التاجي، عن طريق إزالة بروتينات "عاصفة السيتوكين"، التي تسبب التهاب الرئة القاتل.



هيئة الاغذية والادوية توافق

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هيئة الأغذية والأدوية"FDA "، منحت إذنًا طارئًا لجهاز تصفية الدم لشركة كولورادو والذى يسمى" Terumo"، ويعمل على إزالة دم المريض ويزيل البروتينات المتورطة في "عاصفة السيتوكين"، وهى المواد التى يقوم بافرازها الجهاز المناعى بشكل مبالغ فيه نتيجة الاصابة بالالتهابات الناتجة عن فيروس كورونا، مما يؤدى إلى التهاب الرئة الذي يهدد الحياة.



عدد اصابات كورونا فى الولايات المتحدة الامريكية

وأكدت الصحيفة، أن هذا الجهاز يعمل على تصفية الدم، ثم يتم إرجاع الدم "المنقى" إلى جسم المريض، موضحة أن هذه الطريقة لا تعالج فيروس كورونا نفسه، ولكن الالتهاب هو السبب الرئيسي في وفاة المرضى.



هيئة الاغذية توافق على جهاز جديد

وأضافت الصحيفة، لقد أعطت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، إذنًا لاستخدام الطوارئ لجهاز تصفية دم مرضى فيروس كورونا التاجي، في محاولة لمكافحة الآثار المدمرة للالتهاب الشديد.

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يعتقد الأطباء أن العديد من أولئك الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا، يموتون بسبب ما يسمى بـ "عاصفة السيتوكين"، وهو طوفان من الالتهاب التي تطغى على الجسم نفسه وتتلفه، في محاولة لإزالة بعض هذا الالتهاب الخطير من مرضى فيروس كورونا "COVID-19 "، ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA " على جهاز ترشيح الدم" Terumo BCT".

وقالت الصحيفة إن هذا الجهاز سيخفف من حده المضاعفات، وتأثيرات المرض لدى المرضى في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت الصحيفة، لقد أصاب فيروس كورونا أكثر من 562 ألف أمريكي، وتسبب في وفاة أكثر من 22 ألفًا، مشيرة إلى أنه يصاب بعض المرضى بمضاعفات خفيفة فقط، ولكن بالنسبة للمرضى الآخرين، خاصةً المرضى الأكبر سنًا والذين يعانون من حالات مزمنة يصل الفيروس إلى عمق الرئتين، مما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وهو شكل محتمل يهدد الحياة من التهاب الرئة.

وقال الصحيفة، إنه عندما يصيب الشخص بفيروس كورونا، فإن جهاز المناعة يطلق مواد مناعية موجهة إلى موقع العدوى في محاولة لمحاربتها، موضحة إنه من بين مجموعات جنود المناعة الذين يتم إرسالهم لمحاربة العدوى، "السيتوكينات"، ومجموعة متنوعة من البروتينات ومواد أخرى، مشيرة إلى أن هذه السيتوكينات عند إفرازها بشكل زائد فإنها تهاجم خلايا الجسم وتدمر الرئة، موضحة أن هذا هو السبب فى وفاة مرضى فيروس كورونا.