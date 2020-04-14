شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: استخدام الرئة الصناعية لإنقاذ عجوز مصابة بكورونا بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china post عن استخدام رئتين صناعى لإنقاذ عجوز تبلغ من العمر 75 سنة بعد إصابتها بفيروس كورونا وتعرضها لمضاعفات خطيرة وعدم قدرتها على التنفس وتفاقمت حالتها اثناء تواجدها بالعناية المركزة.

وقالت الدكتورة سارة هو يوين ها، مسئولة هيئة المستشفى المسئول عن سلامة المرضى بهونج كونج: "اعتمدت المريضة على أجهزة التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس ولكن حالتها ساءت ، وقرر الأطباء اليوم استخدام ECMO كجزء من العلاج ستقوم لجنة من الخبراء بمراقبة تشغيل الجهاز.

الأكسجة الغشائية خارج ‏ أو ECMO، والمعروفة أيضا باسم دعم الحياة خارج الجسم، هي تقنية طبية تدور أطوارها خارج جسم المريض، تهدف إلى تقديم الدعم لوظائف القلب أو الجهاز التنفسي لفترات طويلة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خاصة لا يستطيع معها قلبهم ورئتهم توفير كميات كافية من التبادلات الغازية أو التروية الضرورية للحفاظ على الحياة. استخدمت هذه التقنية لأول مرة مع الأطفال، لكنها سرعان ما تزايدت شعبيتها مع البالغين.

وأكدت الدكتورة سارة هو يوين إن المستشفيات العامة بهونج كونج بها 20 جهازًا متاحًا توفر الأكسجين وتزيل ثاني أكسيد الكربون من الدم.

وأكد الأطباء أن المريضة المسنه التقطت العدوى بكورونا أثناء سفرها الى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في فبراير الماضى وعند عودتها الى الصين تبين إصابتها بالفيروس ويتم علاجها في مستشفى باميلا يودي نيثرسول الشرقي في تشاي وان بهونج كونج.

Advertisements

وقال البروفيسور ديفيد هوي شو تشونغ ، خبير طب الجهاز التنفسي في الجامعة الصينية ، إن الرئتين الاصطناعيتين هي إجراء مؤقت للمساعدة في توفير الأكسجين للمرضى الذين يعانون من فشل في التنفس بسبب الالتهاب الرئوي الخطير.

وقال هوي إن ذلك سيعطي الوقت الكافي لتعافي الرئتين تدريجيا مضيفا أن العلاج تم استخدامه على مرضى كورونا في الصين القارية وسنغافورة.

وأضاف هوى إن أجهزة ECMO العشرين المتاحة للمدينة أكثر من كافية لأن هناك حالات قليلة جدًا ستحتاجها مضيفًا أنه تم إدخال 25 مريضًا فقط إلى وحدات العناية المركزة من بين أكثر من 900 حالة في المدينة ، معظمهم تعافى.