تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالقرفة الساخن

المقادير

- التفاح : 1 حبة (متوسط الحجم)

- ماء فاتر : كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة (أبيض) الطريقة: 1. تقطع التفاحة إلى قطع صغيرة، ثم تضرب بالخلاط الكهربائي مع الماء. 2. يصفى العصير في كوب آخر ويصب في إبريق الشاي. 3. يضاف ملعقة القرفة الصغيرة وترفع على النار حتى تمام الغليان. Advertisements 4. يصب في أكواب ويضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التفاح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون القرفة بالزبيب

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