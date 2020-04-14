تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الأوريو البارد

المقادير

- الآيس كريم : كوب (بنكهة الفانيلا)

- حليب : كوب

- بسكويت أوريو : 8 قطع الطريقة: ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الشوكولاتة مع الآيس كريم طريقة إعداد وتحضير البسكويت بالكاكاو لمناسبات أطفالكِ

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