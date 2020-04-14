تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير موز بالحليب

المقادير

- الموز : 1 حبة (كبير الحجم)

- حليب : كوب (قليل الدسم)

- العسل : ملعقة كبيرة

- لوز : ملعقة كبيرة (مفروم / اختياري) الطريقة: ضعي الموز مع الحليب والعسل في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً وسائلاً.

صبي العصير في أكواب ووزعي اللوز المفروم وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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