تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الدونات بالنوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للعجينة : البيض : 2 حبة

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (سائلة)

حليب : كوب (سائل)

الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

طحين : 3 اكواب

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة - للتغطية : سكر : كوب

القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

شوكولاتة نيوتيلا : كوب - الزيت : غزير (للقلي)

الطريقة: 1. افقسي البيض بوعاء الخلط، وأضيفي الفانيلا واخفقي. 2. صبي الحليب، وأضيفي الزبدة، واخفقي. 3. أضيفي نصف كمية الطحين، والبيكنج باودر وحركي المكونات حتى تتجانس. Advertisements 4. أضيفي الكمية المتبقية من الطحين واعجني المكونات باستخدام اليد حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة القوام. 5. قطعي العجينة لكرات صغيرة الحجم، واقليها بالزيت الساخن حتى تتحمر وتستوي. 6. انشلي الكرات من الزيت وضعيها على ورق المطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد. 7. لتحضير التغطية: اخلطي السكر مع القرفة المطحونة، ثم مرري الكرات بخليط السكر. 8. زيني بشوكولاتة النوتيلا بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون القرفة بالزبيب

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