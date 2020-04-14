تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الشوكولاتة البيضاء

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتغليفة : الشوكولاتة البيضاء : كوب (مفرومة)

كريمة : كوب (سائلة)

الشوكولاتة : 3 ملاعق كبيرة (داكنة ومذوبة) - الزبدة : كوب

- الشوكولاتة البيضاء : 170 غم (مفرومة)

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 2. جهزي صينية كيك مستطيلة مقاس 9 انش، وبطنيها بورق الزبدة. 3. ضعي الشوكولاتة البيضاء المفرومة والزبدة في طبق بالمايكرويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب. 4. أخرجي الطبق واخفقيه حتى يصبح ناعماً. 5. ضعي المزيج في وعاء، ثم أضيفي السكر واخفقي. Advertisements 6. أضيفي البيض والفانيلا مع الخفق، ثم أضيفي الملح والطحين، واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً. 7. صبي المزيج في الصينية المجهزة، وأدخليها الفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة. 8. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم ضعي البراونيز في طبق التقديم. 9. اخلطي الكريمة والشوكولاتة البيضاء في قدر على نار متوسطة حتى يغلي وتذوب الشوكولاتة. 10. صبي المزيج فوق البراونيز حتى يتغطى، ثم وزعي الشوكولاتة الداكنة المذوبة على شكل خطوط للتزيين. 11. قطعيها وقدميها دافئة أو باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفراولة بحشو الشيكولاته و الكريمة

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