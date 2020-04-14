تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بالجوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير - طحين : كوب وربع (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (بحرارة الغرفة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن) الطريقة: اخلطي الطحين مع البيكنج صودا والملح في وعاء.

اخفقي البيض مع الفانيلا في طبق عميق.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

اخفقي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي مزيج البيض واخفقي جيداً ثم أضيفي الموز المهروس واخلطي جيداً.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والسكر والزبدة والموز وحركي بواسطة ملعقة بلاستيكية حتى تمتزج المكونات ثم أضيفي الجوز وحركي.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه للفرن لمدة 55 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم قطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج الموز

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