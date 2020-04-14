تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكباب على الطريقة التركية

المقادير

- للتتبيلة :

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)

زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

الخل : 2 ملعقة كبيرة

الزعتر : 2 ملعقة كبيرة (مخلوط مع الكمُّون)

ملح : ملعقة صغيرة

- لصلصة البندورة :

بندورة : 3 حبات متوسطة (مفرومةً فرمًا ناعمًا)

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : نصف فنجان صغير

- لصلصة الثوم :

الروب : 5 ملاعق كبيرة

ملح : نصف ملعقة كبيرة

الثوم : فص (مهروس)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

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- لحم العجل : نصف كيلو

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الأحمر : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : نصف كوب (للقلي)

- الخبز الإفرنجي : 3 شرائح (سميك / للتقديم)

الطريقة:

يُقطَّع اللحم إلى شرائح طولية، ثمَّ، يُغسل، ويُضاف إلى وعاء كبير.

للتتبيلة: تُخلط مكوِّنات التتبيلة معًا، ثم تُضاف إلى وعاء اللحم، مع التقليب، فيُحفظ الوعاء في الثلَّاجة.

لصلصة البندورة: تُضاف البندورة، والصلصة، إلى مقلاة محتوية على زيت الزيتون الفاتر، مع الطهي، على نار هادئة، وذلك لخمس دقائق.

يُصبُّ القليل من الزيت النباتي إلى مقلاة عميقة، فتُضاف شرائح اللحم، مع التقليب المستمرّ على نار هادئة. يُنثر الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر، مع التقليب.

لصلصة الثوم: يُخلط اللبن، مع الملح والثوم والزيت، بشريط الخلَّاط، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس.

طريقة التقديم: توزَّع شرائح الخبز في طبق التقديم، فيوزَّع اللحم عليها، ويُسكب خليط اللبن وصلصة البندورة. يُزيَّن الطبق بشرائح الـ"تشيبس" (اختياري).

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