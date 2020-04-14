تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة سيزر بالدجاج المشوي

المقادير

- صدر الدجاج : 700 غم

- فلفل أسود : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحون)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الخردل : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- خس : 500 غراماً (مفروم)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

الطريقة:

1. حمّي مقلاة واسعة على النار.

2. نكّهي الدجاج بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

3. اشوي الدجاج في المقلاة لحوالي 15 دقيقة حتى النضج التامّ.

4. لتحضير الصلصة: امزجي الثوم، عصير الليمون، الخردل، وما تبقى من الملح والفلفل الأسود المطحون مع ما تبقى من الزيت أيضاً.

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5. قطّعي الدجاج إلى شرائح ضعيها في وعاء كبير مع الخس، الجبن.

6. وزّعي الصلصة على السلطة، قلّبي المكونات معاً ثمّ قدّميها.

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