تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريش اللحم المشوية بصلصة الصويا والعسل

القاهرة - لايف ستايل المقادير - لحم الريش : 8 قطع

- الصويا صوص : ربع كوب

- العسل : ربع كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي الصويا صوص مع العسل والثوم وزيت الزيتون والثوم المهروس والخل البلسمك في طبق.

أضيفي الريش وحركيها حتى تمتزج بالصوص ثم غطي الطبق وأدخليه الثلاجة ليلة كاملة.

ازيلي الريش من الطبق وضعيها في طبق الفرن مع باقي كمية التتبيلة وأضيفي ربع كوب ماء وغطي الطبق بورق الالمنيوم.

أدخلي طبق الفرن للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة ثم خففي النار إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج تماماً.

حمري الوجه وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الخضار حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطا محشية باللحم المفرومة طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالكريمة والثوم

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