تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بصلصة الفلفل الأحمر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معجون الفلفل الأحمر الحار الجاهز : 100 غراماً

- الدجاج : دجاجة (صغيرة وكاملة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- الفلفل الأحمر : شرائح (مقطع)

- الفلفل الأصفر : شرائح (مقطع)

- الكوسا : شرائح (مقطعة)

- البطاطس : شرائح (مقطعة)

- البصل الابيض : شرائح (مقطع شرائح)

- الصلصة : ملعقة كبيرة (صلصة الأيولي بالأعشاب)

- الكزبرة : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: نأخذ دجاجة صغيرة كاملة وندهنها من الجهتين بمعجون الفلفل.

نضع ملعقة من الزيت النباتي في المقلاة.

ونقوم بتحمير الدجاج.

نضع رشة من الملح.

ندهن الدجاج بالمزيد من معجون الفلفل الأحمر.

نضع الدجاج في الفرن بدرجة 170 °م لمدة 12 دقيقة.

نقوم بتقطيع فلفل أحمر / أصفر، وكوسا، وبطاطا وبصل أبيض إلى شرائح.

نضع ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة ونضيف إليها الخضار المقطعة.

نضع الدجاج والخضار المطبوخة في طبق ونضيف فوقها ملعقة من صلصة الأيولي بالأعشاب.

ثم نزينها بأوراق الكزبرة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم

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