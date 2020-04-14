تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطا محشية باللحم المفرومة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطا : 10 حبات (متوسطة الحجم)

- بندورة : 3 حبات (مفرومة ناعم مع رشّة بهار)

- ملح : ملعقة صغيرة

- لحم مفروم : 250 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- بهار مشكل : نصف ملعقة

- صنوبر : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : كوب

- مرق دجاج : 1 مكعب الطريقة: 1. تقلب اللحمة مع البصل والملح والبهار المشكل والصنوبر 2. تقشّر البطاطا ثم يزال اللب وتحشى باللحم والبصل وتقلى بالزيت حتى تتحمر 3. تضاف البندورة المفرومة إلى حبّات البطاطا Advertisements 4. توضع البطاطا المحشية بطبق الفرن و يضاف إليها الماء ومكعب الدجاج 5. توضع في الفرن مدة 25 دقيقة وتقدم ساخنة قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة البطاطا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالبصل وزيت الزيتون

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