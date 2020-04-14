تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فلفل محشي باللحم والخضار

المقادير

- الفلفل الملوّن : 6 حبات (أي لون / مزال البذور)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- لحم مفروم : 250 غراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكوسا : 1 حبة (متوسطة الحجم / مفرومة مكعبات صغيرة جداً)

- طماطم : 4 حبات (مزالة البذور/ مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة جداً)

- الأرز : كوب (مسلوق)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ضعي الفلفل الملون المزال البذور في طبق الفرن.

سخني ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي اللحم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللحم بني اللون وينشف ماؤه.

ازيلي اللحم جانباً في طبق.

أضيفي باقي كمية الزيت لنفس المقلاة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الكوسا وعدلي الملح والفلفل ثم أضيفي اللحم المقلى والأرز المسلوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات.

أضيفي نصف كمية الجبن وحركي.

احشي حبات الفلفل بالحشوة ثم وزعي باقي كمية الجبن فوق الحشوة على الوجه.

وزعي القليل من زيت الزيتون على وجه الفلفل المحشو وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يطرى وينضج.

قدميه ساخناً.

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