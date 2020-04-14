تركيبات أطعمة تضر بصحتك.. احذريها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم وجود بعض الأطعمة الشهية التي نستلذ بتناولها بشكل مستمر، لكنها تتحول لكابوس حال مزجها مع أطعمة أخرى، حيث تفقد رونقها وتمثل خطورة على الصحة.

وعلق باحثون على ذلك بقولهم إن المزج بين بعض أنواع الأطعمة غير المتناسقة قد يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، تغير بكتيريا الأمعاء والإصابة حتى ببعض الأمراض. ورغم عدم توصيتهم بضرورة التوقف تماما عن تلك التركيبات الغذائية، لكنهم طالبوا بضرورة البدء في إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لما قد يحدث للجسم بعد تناولها.

ونستعرض فيما يلي أبرز تلك التركيبات الغذائية التي تشكل خطورة على الصحة:

المشروبات الغازية مع البيتزا

توليفة مضرة بالصحة في واقع الأمر، خاصة وأن كثيرين كانوا يداومون عليها في فترة المدرسة أو الجامعة، حيث ثبت أن الصودا والبيتزا أو أي شيء يحتوي على شراب ذرة عالي الفركتوز وكربوهيدرات مكررة يزيد من آلام الجوع ويقلل من الشبع.

الخبز الأبيض مع المربى

بينما تعتبر تلك التوليفة تقليدية ومتعارفا عليها لاسيما لوجبة الإفطار، لكن الحقيقة أنها تتسبب في تولد شعور بالحاجة لتناول المزيد، حيث أكد الخبراء أن بدء اليوم بتركيبة ترتفع بها نسبة السكر قد تدفع الانسان للإفراط في تناول الطعام.

السلطة مع التتبيلة قليلة الدسم

رغم أنها تبدو توليفة صحية، لكن الحقيقة هي أن تناول الخضروات دون أي دهون أمر لا يسمح للجسم بالاستفادة من كامل القيمة الغذائية لطبق السلطة.

البطاطس الشيبسي مع الصلصة

وهي تركيبة غير صحية بشكل عام لأنها تقود إلى الإفراط في تناول الطعام.

الأطعمة الغنية بالحديد مع القهوة

وهي التوليفة التي ثبت أنها تؤثر على عملية هضم الوجبات بالكامل، حيث تبين أن مركبات البوليفينول والتانينات في الشاي وحمض الكلوروجينيك في القهوة يمنعون الجسم من امتصاص الحديد لأنهم يرتبطون بالحديد أثناء الهضم.

الحبوب مع عصير البرتقال

ثبت أن الأحماض التي توجد بعصير البرتقال أو أي ثمار حمضية تقوم بتدمير الإنزيم المسؤول عن هضم النشويات الموجودة في الحبوب.

الزبادي مع التوت

رغم أنها قد تبدو توليفة صحية لوجبة الإفطار، لكن ثبت أنها تضر بعملية الهضم.

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الفواكه مع الوجبات

ثبت أن تلك التركيبة تؤثر بشكل كبير على عملية الهضم، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تكون غازات، حدوث انتفاخات وشعور عام بالخمول.

البروتين مع مزيد من البروتين

وهي توليفة لا ينصح بها على الإطلاق لأنها تضر بقدرة الجسم على الهضم.

الأطعمة المقلية مع النشويات

فرغم أنها تبدو توليفة شهية ومحببة للنفس بشكل كبير، لكن كثيرا من الخبراء يحذرون منها لأنها قد تقود في الأخير للإصابة بالسكري.

اللحوم الباردة مع الخبز

ثبت أن تلك التركيبة ربما تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

الماء مع الوجبات

ثبت أن شرب الماء مع الوجبات أو بعدها مباشرة قد يؤدي لتفاقم مشكلة ارتجاع المريء، يسبب حالة من الانتفاخ ويتداخل مع قدرة الجسم على الهضم.

اللحم مع الكربوهيدرات

وذلك لأن الجسم عادة ما يحتاج لهضم كل منهما بطريقة مختلفة تماماً.

الزبدة مع الزيت المقلي

وهي تركيبة غير صحية بالمرة وربما تؤثر بشكل سلبي على عضلة القلب.