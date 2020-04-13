أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، فرض إغلاقا شاملا بدء من مساء غد الثلاثاء وحتى صباح الخميس، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتزامن الاغلاق مع انتهاء عطلة عيد الفصح وارتفاع عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا إلى 115 ، بحسب المحطات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن إغلاق مشابه مع بدء عيد الفصح الأسبوع الماضي، لمنع الاختلاط بين الإسرائيليين، للحد من انتشار كورونا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن القرار سيمنع الحركة بين المدن الإسرائيلية، في محاولة للسيطرة على الفيروس.

وحذر من أن "الوضع معقد"، بعد إشارته إلى أنه" أظهرت الأبحاث أنه حتى اولئك الذين تشافوا من الفيروس ليسوا محصنين منه".

وأعلن نتنياهو إن الحكومة ستبحث في اجتماعها مساء الإثنين، "استراتيجيات الخروج من الإغلاق بما في ذلك إمكانية إعادة فتح المدارس".

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وقال أيضاً "حتى يتم اكتشاف لقاح للفيروس فإننا سنبقى نواجه الحقيقة ".

من جهة ثانية، أعلن نتنياهو أن "جهودا كبيرة" تبذل لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزبه "الليكود" وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة رئيس الكنيست بيني جانتس.

وتنتهي منتصف هذه الليلة المهلة التي حددها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين أمام جانتس لتشكيل حكومة الجديدة.

وأبلغ ريفلين، أمس الأحد، جانتس بأنه لن يمدد له المهلة لتشكيل الحكومة لمدة 14 يوما إضافية، وهو ما سيعني، تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة أو الطلب من الكنيست الإسرائيلي تكليف أحد أعضاءه لتشكيل حكومة في غضون 21 يوما تحظى ثقة 61 عضوا على الأقل من البرلمان المكون من 120 عضوا.

ويبحث نتنياهو وجانتس حكومة بالتناوب بحيث يترأسها نتنياهو أولا حتى نهاية العام المقبل على أن يترأسها جانتس لاحقا لفترة عامين إصافيين.

ولكن ما زال يتعين على "الليكود" و"أزرق أبيض" تجاوز عدة خلافات قبل الاتفاق بينها الاتفاق على اللجنة المكلفة بتعيين القضاة وموعد الشروع في تطبيق الضم الإسرائيلي لأراضي بالضفة الغربية المحتلة.