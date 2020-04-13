القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية - وكالات الإثنين 2020/4/13 10:10 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/4/13 10:10 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد "الإغلاق العام" بفرنسا حتى 11 مايو المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال ماكرون في تصريحات له "سنضطر لمد فترة الإغلاق العام بفرنسا حتى مايو المقبل لمواجهة كوفيد19. Advertisements وأكد ماكرون أن بلاده حققت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح الرئيس الفرنسي أنه سيتم رفع وتيرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا. وسجلت فرنسا 574 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 14967 ويرتفع عدد المصابين لأكثر من 94 ألف مصاب,

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