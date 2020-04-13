رجل أعمال مُقيم يضع شركة طيرانه تحت تصرف حكومة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار مواجهة فيروس كورونا، أمر رجل الأعمال التشادي أبوبكر مناني، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضع شركة الطيران التي يملكها "إيه إم جيت إكزيكتيف"، تحت تصرف جهات الحكومة في دولة الإمارات، مع تحمل كافة الرسوم التشغيلية.

أبوبكر مناني.. رجل أعمال تشادي يضع طائراته تحت تصرف الإمارات

ويعد مناني كابتن طيار ورجل أعمال بارز في مجال الطيران، حيث أسس شركته سنة 2009 بجنيف وأثينا، قبل أن يستقر في الإقامة بالإمارات.

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ووضع مناني خبرته العميقة ومعرفته بصناعة الطيران في خدمة المسافرين من رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، اختارت "إيه إم جيت إكزيكتيف" في ديسمبر/ كانون الأول 2009، اليونان كنقطة انطلاق استراتيجية مثالية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وحينما سئل عن سبب اختياره للإمارات كبلد يستقر فيه بدلا من أوروبا، كان الرد أنه لم يأت وأسرته للاستثمار وكسب المال بالدرجة الأولى، بل جاؤوا لكسب الأمن والأمان في بيئة عربية أصيلة ذات عادات منفتحة على الثقافات.