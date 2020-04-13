4 عادات صباحية تكسبك المزيد من الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلف طقوس الصباح من شخص لآخر، فالبعض يفضل النهوض من السرير فور استيقاظه، والبعض يفضل إطفاء المنبه لعدة مرات، فيما يستيقظ آخرون ويبقون في السرير لمدة نصف ساعة، فجميعها عادات تختلف بحسب أصحابها.

ولكن هل فكرتِ يومًا أن عاداتك الصباحية ممكن أن تكون هي السبب في زيادة وزنك، سنستعرض في السطور القادمة بعض العادات الصباحية التي تكسبك المزيد من الوزن.

المبالغة بالنوم

تقول الدراسات إن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد يكونون أكثر عرضة لزيادة وزنهم بحوالي 4 كغم، بغض النظر عن النظام الغذائي الذين يتبعونه أو المشاكل الصحية التي يعانون منها.

كما أن الأشخاص البالغين الذين ينامون خلال النهار حتى لو لمدة قليلة يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن، خاصةً أولئك الذين لهم تاريخ وراثي مع السمنة.

إهمال ترتيب سريرك

إن الأشخاص الأكسل هم الذين يعانون بالعادة من زيادة الوزن، حيث وجدت دراسة أجرتها مؤسسة "النوم الوطنية" أن 19% من الأشخاص الذين يرتبون سريرهم ينامون بشكل أفضل وأكثر استرخاء، ويقول تشارلز دوهيج مؤلف كتاب "قوة العادات"، إن ترتيب السرير كل يوم، يؤدي إلى عادات صحية أخرى مثل تحضير غداء صحي.

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الإدمان على الهاتف

إذا كان أول شيء تفعله فور استيقاظك هو التحقق من الهاتف، فهذا سيؤدي إلى بعض العادات غير الصحية دون وعيك، فإن قضاء كل لحظة استيقاظ في تصفح رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا سيلهيك عن أشياء أكثر أهمية، من ضمنها البدء بإفطار صحي.

عدم تناول الإفطار

العديد من الأشخاص لا يتناولون وجبة الإفطار، لكن هذا سيكون له العديد من الآثار السلبية على صحتك.

فإن تناول الافطار يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم وحرق السعرات الحرارية، ويثبت أيضًا مستويات الأنسولين، بما أنه هو هرمون تخزين الدهون، حيث يؤدي عدم تناول الإفطار إلى ارتفاع مستوى الانسولين، وهذا سيصعب حرق الدهون في الجسم.

لذلك يجب اختيار وجبة الإفطار مليئة بالألياف والبروتين، لانها من العناصر الغذائية الرئيسية التي تعزز الشبع.