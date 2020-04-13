الدليل الكامل لاستخدام أقنعة الوجه في مواجهة كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحول قناع الوجه بين عشية وضحاها إلى رمز للمسؤولية المجتمعية، ورغم كل الاختلاف حول فكرة ارتدائه من عدمه، لكن المؤكد وفق آخر التوصيات هو أنه من الضروري ارتداؤه في مختلف الأماكن العامة بغية المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونستعرض فيما يلي دليلا متكاملا حول طريقة استخدام الأقنعة ومعلومات أساسية عنها:

لما تزداد أهمية ارتداء الأقنعة لمواجهة هذا الفيروس بالذات؟

بداية هذا الفيروس هو فيروس جديد، ما يعني أنه لم يسبق لأجهزتنا المناعية أن واجهته من قبل. كما أنه يختلف عن فيروس الأنفلونزا الموسمية، فضلا عن أنه سريع الانتشار، ومن هنا تأتي أهمية ارتداء الأقنعة لحماية النفس والآخرين من التقاط العدوى.

كيف يمكن للقناع الذي ترتديه أن يوفر الحماية للآخرين؟

يجب معرفة أن هذا القناع البسيط فعال للغاية في حبس القطرات التي قد تنبعث منك عند السعال أو العطس، وهو ما يساعد بالتبعية على احتواء 100% تقريبا من القطرات الفيروسية وبعض جزيئات الهباء الجوي، أي أن ذلك يساهم في الحد من تناقل العدوى.

كيف يمكن للقناع الذي ترتديه أن يحميك؟

يمكن بالفعل أن يساعد القناع في توفير الحماية الذاتية اللازمة عند فعل ذلك مع اتباع عادة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

جميع الأقنعة

ارتداء الجميع الأقنعة يجعل من الأمر عادة متعارفا عليها وليس شأنا استثنائيا، ومن ثم فتعاون الجميع وإقدامهم على ارتدائه يجعل منه أمرا عاديا ومقبولا في المجتمع.

كيف يمكن ارتداء وخلع القناع؟

يجب التعود دوما على غسل اليدين قبل أي شيء، ولا داعي للمس نسيج القناع، الذي يكون في الأساس منطقة فلترة أو ترشيح الجراثيم، حيث لا يكون الإنسان بحاجة لنشر تلك الجراثيم المحاصرة بداخل القناع.

خداع القناع

لا تحاولي خداع القناع، حيث يجب الالتزام بقواعد ارتدائه بالشكل الصحيح لضمان الاستفادة منه بأكبر درجة ممكنة، وتجنب ارتدائه بطريقة خاطئة، تفقده فعاليته وأهميته.

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خطر ارتداء القناع

نظريا، قد يؤدي تكرار تحريك القناع لنشر الجراثيم على الوجه، كما تزداد فرص التقاط العدوى مع كثرة ملامسة الوجه باليد. لكن خبراء يقولون إن مبعث القلق الحقيقي بشأن ارتداء القناع هو الإفراط في تصديق قدرته على الحماية. وصحيح أنه ينقل لنا شعور الأمان، لكن أي فائدة يقدمها لنا من الممكن أن تزول سريعا إذا فقدنا عزيمتنا بشأن التباعد الاجتماعي وأهملنا غسل اليدين.

هل هناك حاجة لارتداء قناع في الهواء الطلق؟

تقول التوصيات العامة إنه من الضروري ارتداء القناع في كل الأوقات عند التواجد بالأماكن العامة نظرا لعدم معرفتنا بمن يحمل الفيروس من حولنا ومن لا يحمله، وأنه من الأفضل ارتدائه لدرء الخطر.

هل هناك حاجة لارتداء قناع عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق؟

يجمع معظم الخبراء على أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، سواء بقناع أو دونه، هي عملية آمنة.

ماذا لو رفض الطفل ارتداء القناع؟

يجب معرفة أنه يمنع على الأطفال دون سن العامين ارتداء الأقنعة، لكن الأطفال الأكبر غالبا ما يصيرون ناقلين للأمراض المعدية، ومن ثم يجب تعويدهم على فكرة ارتداء الأقنعة وتعليمهم أنها فكرة رائعة لصحتهم.

متى يجب ارتداء قناع في المنزل؟

لا يجب ارتدائه في المنزل إلا ذا كان هناك شخص مريض.

أنواع الأقنعة

هناك قناع N95، القناع الطبي والقناع المصنع من خامات منزلية، ويجب دوما تذكر أن ارتداء أي غطاء للوجه أفضل من ترك الوجه معرضا للملوثات.

كيفية الاعتناء بالقناع

في البداية يجب معرفة أن أقنعة N95 والأقنعة الطبية عادة ما تكون مخصصة للأطقم الطبية، لكن إن كان لديك واحد، فعليك أن تتعلمي أنها مصممة للاستخدام مرة واحدة، أما بالنسبة للقناع المصنع من نسيج، فهو أسهل في التنظيف، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسلها بشكل روتيني.