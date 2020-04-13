الأردن تعلن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالتي جديدتين مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 391 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تعافي 14 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 215 حالة. قد يهمك أيضا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في هولندا إلى 1339 حالة وفاة 569 شخص في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد

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