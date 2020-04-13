أطعمة تساعد على إنقاص الوزن عن طريق موازنة الهرمونات في الجسم

تعد الهرمونات عاملا إساسيا في تحسين عملية الهضم، والمحافظة على الوزن إلى جانب أنها تحسن الحالة المزاجية.وفي ظل تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم وفرض معظم الدول حجرا صحيا يلزم المواطنين بالبقاء في المنزل، ازدادت الشكوى من ازدياد الوزن نتيجة تناول المزيد من الأطعمة وسوء الحالة النفسية خوفا من الإصابة بالمرض.

ويساعد التوازن الهرموني على تحسين الحالة المزاجية، ويمنح طاقة كبيرة تساعد على خفض الوزن وأيضا الوضوح العقلي والتركيز.وبحسب موقع "ريال سيمبل"، هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على توازن الهرمونات في الجسم..

جميع الخضروات ذات الأوراق الداكنة

الخضروات ذات الأوراق الداكنة تعمل على مكافحة الالتهاب وخفض مستويات الكورتيزول في الجسم، كما تعزز الخضروات نسبة الحديد – وبالتالي زيادة مستويات الطاقة – حيث يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة.

الأطعمة التي تحتوي على "أوميغا 3"

يعتبر الجوز والسلمون وزيت الزيتون وبذور الكتان من الأطعمة الغنية بأوميغا 3 حيث تساعد على خفض الكوليسترول، وتقوية الذاكرة، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى حماية الأغشية الخلوية.

الكركم والجزر

يعتبر الكركم والجزر من أشهر الخضروات المضادة للالتهابات، وأيضا ممتازة في مساعدة الجسم على تحقيق مستويات متوازنة للهرمونات بشكل طبيعي.

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الأفوكادو

يساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات، فهي من الفواكه التي تحتوي على الدهون الصحية التي تعزز امتصاص المواد الغذائية.ليس ذلك فحسب، بل أن الأفوكادو يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين E، حمض الفوليك والألياف والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين ب.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وهو الحمض الذي يساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم.كما أن زيت جوز الهند يساهم في التخلص من البكتيريا السيئة والفيروسات الموجود في الجسم.

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