تسعينية برازيلية تهزم "كورونا" وتُغادر المستشفى وسط تصفيق الأطباء

استطاعت مسنة برازيلية تبلغ من العمر 97 عامًا، أن تهزم فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد -19"، بالرغم من اعتقاد البعض بأنه لم تنج من الفيروس القاتل، عند تلقيها العلاج من أعراض الوباء في المستشفى في الأول من أبريل/نيسان الجاري. إلا أن "جينا دال كوليتو، استطاعت التغلب على المرض، وخرجت على مقعدها المتحرك من مستشفى فيلانوفا ستار في ساو باولو وسط تصفيق الأطباء والممرضين، الأحد، لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض كوفيد-19 في البرازيل أكثر دول أميركا اللاتينية تضررًا، حيث كان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل في البرازيل التي كشف المرض ضعف نظامها الصحي وأثار جدالا سياسيا حادا بشأن الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعي الاقتصاد.

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