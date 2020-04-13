الشرطة تقتحم "فرح" وتُوقف عروسين والمعازيم بسبب"كورونا"

يبدو أن كورونا ستغير كل شيء فلم تعد إقامة الأعراس من الأمور المسموح بها، والتي يسعد بها الجميع ولم يعد حفل الزفاف هو «ليلة العمر».. هذا ما حدث مع عروسين في جنوب أفريقيا، فبدلا من أن يقضيا ليلة العمر سويا أمضياها في الحبس، بعد مداهمة الشرطة لحفل الزفاف نتيجة خرق تدابير الحظر المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد ورد بلاغ للشرطة من أحد جيران العروسين بإقامة حفل الزفاف بالمخالفة للحظر، وعلى الفور تحركت الشرطة وداهمت الحفل الذي حضره 53 شخصا، وألقت القبض على العروسين.وأُلقت الشرطة القبض أيضا على الضيوف الذين شهدوا المراسم، وكذلك الكاهن الذي أشرف على الزواج، ونُقلتهم جميعا إلى قسم الشرطة بمدينة إمبانجيني، وبحسب الصحيفة فليست هذه هي الواقعة الأولى فقبلها داهمت الشرطة حفلا آخر واعتقلت زوجين آخرين، في مدينة نكاندلا بجنوب أفريقيا.

وتعد جنوب أفريقيا من الدول الأكثر تضررا في أفريقيا بالفيروس إذ سجلت حتى الآن أكثر من ألفي إصابة مؤكدة و24 وفاة مسجلة.وكانت جنوب أفريقيا أعلنت في 15 مارس الماضي، حالة «الطوارئ القصوى» لمواجهة فيروس كورونا الجديد.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن بلاده في حالة «كارثة وطنية» لمواجهة كورونا.

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