حافظي على جمال شعرك في الحجر المنزلي

ذا كنتِ من صاحبات الشعر المصبوغ باللّون البنّي، ولم تحصلي على اللّون المنشود أو أنّ شعركِ قد أصبح مع الوقت باهتًا بدون لمعة وبدون حيوية ومال لونُه إلى النحاسي المزعج، اللّون الذي تتجنّبه معظم النساء، الحل بسيط ولا يتطلّب إلّا خطوات سهلة ومدروسة، ماعليكِ سوى أن تقومي بعمل رنساج للشعر بنفس لون الصبغة.

ويُطبّق الرانساج في حالتين، الحالة الأولى إذا تبدّل اللون مع الوقت الحالة الثانية إذا لم تحصلي على اللون المرغوب به مباشرةً بعد الصبغة، سنقدّم لكِ فيما يلي طريقة عمل رانسح في المنزل، لكل حالة من الحالتين لتحافظي على جمالكِ وأناقتكِ خلال الحجر الصحي .



ما هو الرنساج

يُعتبر الحل السريع والأمثل للسيدات اللّواتي لم يحصلن على اللّون المطلوب بعد الصبغة، حيث تعمل تقنية الرنساج على إخفاء عيوب لون الشعر عبر توحيده بتقوية اللون الأصلي، وتعديل تفاوتات درجات اللون المراد ظهوره، ويعتمد في تكوينه على أصباغ تمتزج بين الرمادي والبني، أو الأزرق والأخضر الزيتي، وهي ألوان مصححة لعيوب الشعر وليست لصبغه.

طريقة رنساج الشعر لاحياء اللون الذي تبدّل مع الوقت

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من صبغة بني فاتح.

ربع فنجان من الشامبو.

ربع فنجان من أكسجين عيار 20.



الطريقة:

اخلطي المزيج كاملا وضعيه على شعر رطب قليلا وافركي الشعر جيدا واتركيه لمدّة ربع ساعه من الوقت.

قومي بعدها بغسل الشعر جيدًا.

بهذه الطريقة تحصلين على لون شعر بني لامع صحي.



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طريقة رنساج الشعر للتخلص من الألوان غير المرغوبة

المكونات:

ملعقة كبيرة من صبغة خضراء.

ربع فنجان من أكسجين عيار 20.

ربع فنجان من الشامبو.

الطريقة:

قومي بخلط المزيج بشكل جيد وطبقيه على شعر رطب وافركي الشعر جيدا واتركيه لمدّة ربع ساعه من الوقت.

قومي بعدها بغسل الشعر جيدًا.

هذه الطريقة تخلّص شعركِ من اللّون النحاسي غير المرغوب فيه.

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