هل يبقى كبار في السن في عزلة حتى 2021؟

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين إن كبار السن قد يضطرون إلى البقاء في عزلة حتى العام المقبل لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة ألمانية عن المسؤولة الأوروبية.

وقالت فون دير لين لصحيفة “بيلد”: “علينا أن نحدّ قدر الإمكان من الاتصال مع كبار السن” إلى أن يتم تطوير لقاح ضد فيروس كوفيد-19.

ويتوقع معظم الخبراء مدة عام على الأقل، ليصبح اللقاح الذي يوفر مناعة ضد الفيروس، جاهزاً للإنتاج بكميات كبيرة.

و ينصح خبراء الصحة والعلماء الناس باستمرار باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروسات التاجية، خاصة لكبار السن فوق 60 والأطفال.

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فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد يصاب كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية سابقة مثل مرض السكرى، أو سرطان الرئة، بسهولة بعدوى فيروس كورونا، بسبب انخفاض مناعتهم، فهم أكثر عرضة مرتين لمضاعفات صحية خطيرة حال إصابتهم بـفيروس كورونا COVID-19، ومع ذلك لا يزال العلماء يتعلمون كيف يؤثر فيروس كورونا التاجى على الإنسان.

وتقول دراسة نشرت فى مجلة جاما JAMA، أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا التاجى يبلغ تقريبًا 15% فى كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 بينما 2.3% بشكل عام، على الرغم من أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجى.