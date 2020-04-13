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شكرا لقرائتكم خبر عن 66 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
أعلنت الكويت، الإثنين، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 1300.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات هي 4 مرتبطة بالسفر، و51 حالة مخالطة، و11 حالة قيد التقصي لمعرفة أسباب العدوى.
وأوضح أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 150 حالة.
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