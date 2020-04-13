66 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت الكويت، الإثنين، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 1300.



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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات هي 4 مرتبطة بالسفر، و51 حالة مخالطة، و11 حالة قيد التقصي لمعرفة أسباب العدوى.

وأوضح أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 150 حالة.