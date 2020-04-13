القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الإثنين 2020/4/13 08:14 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/4/13 08:14 م بتوقيت أبوظبي

إيطاليا تسجل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 20465 وتسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 159516

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